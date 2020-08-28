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【新股IPO】德琪醫藥遞上市申請　傳集資2億美元 最快年內上市

股樓投資 10:06 2020/08/28

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再有未有盈利的生物醫藥股計劃來港上市！有指德琪醫藥已遞交主板上市申請，最快今年內來港上市，計劃集資2億美元(約15.6億港元)，高盛及摩根大通為聯席保薦人。

該公司為創新抗腫瘤藥物的生物製藥公司，目前有12種治療腫瘤藥物，包括2種晚期臨床藥物、4種處於早期臨床及6種臨床前階段。是次集資所得，將用於核心產品、臨床階段藥物研發、擴展產品管線、資本開支、一般企業用途。

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今年上半年德琪醫藥錄得虧損擴大至5.37億元（人民幣，下同），去年同期虧損1.06億元，期內研發開支飆升7.93倍至1.69億元。來自政府補助、銀行利息及外匯等收入錄得1,936.6萬元，按年減少27.92%。

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另一方面，德琪醫藥過去曾進行了3輪融資，涉資2.38億美元，最後一輪融資於今年7月進行，當時以7.26億美元估值，集資9,700萬美元。與此同時，公司引入多名投資者，包括國際生物製藥公司百時美施貴寶持有5.36%；醫療健康投資公司啟明創投持有7.82%；國際投資公司富達及貝萊德分別持有4.82%及2.13%股權。中國藥企藥明康德及杭州泰格(03347)亦分別持股0.44%及0.51%。

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記者：張以正

 

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