【恒大恒馳】恒馳下月可試產　1分鐘造一架車　冀3至5年內年產銷100萬架

「恒馳」在本月初連續一個星期的洗腦式廣告，令到香港大部份市民即使明知香港無得賣，都一定記「恒馳」這個名字。

今日終於再有新進展啦！公司指位於上海和廣州的生產基地首期規劃產能共40萬輛，下月起可試產，料明年下半年實現量產。

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恒大汽車（00708）副董事長劉永灼表示，冀在未來3至5年內實現年產銷100萬部恒馳汽車，成為「實力最強、規模最大」的新能源車企業，且有信心恒馳正式推出後可快速搶佔市場。

公司於2018年底入股汽車銷售商廣匯汽車，廣匯擁有逾800個銷售網點，公司亦正計劃開設36個恒馳展示體驗中心、1,600家營銷中心及3,000個維修售後服務網點。

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恒大汽車首席財務官潘大榮表示，針對電動車業務2019年投資約147億元（人民幣，下同），主要用於股權收購、基地建設、研發支出，今年上半年已投入30億元，下半年料再投入27億元以收購股權，明年計劃投資90億元，即總投資達到294億元。

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記者：張以正