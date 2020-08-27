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【TikTok拆骨】TikTok傳下周宣佈售4國業務 估值達2300億 微軟曾升逾4%（第二版）

即市財經 22:35 2020/08/27

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TikTok與微軟的交易傳最快48小時內達成，微軟升逾3%。

CNBC報道，字節跳動（ByteDance）旗下「抖音」國際版TikTok就出售其美國、加拿大、澳洲、新西蘭業務已接近達成協議，或最快下周宣布，交易規模介乎200億至300億美元（約1,550億至2,325億港元）。知情人士表示，TikTok目前仍與微軟（美：MSFT）、甲骨文公司（美：ORCL）談判，尚未選定買家。

CNBC早前指，TikTok有可能最快48小時內與微軟達成交易。微軟股價急升，曾高見230.44美元，升逾4%，最新仍升逾3%。

CNBC引述消息人士指，TikTok CEO Kevin Mayer辭職是因被排除在與微軟及甲骨文公司的交易談判之外，Kevin Mayer希望營運一間大型、獨立的科技公司，而非科網巨頭下的一個業務分支。Kevin Mayer的離任意味字節跳動與微軟或甲骨文最快48小時內可達成交易。

報道又稱，Kevin Mayer原本打算在宣佈交易協議的同時宣佈辭任，惟相關消息洩露。

除了微軟及甲骨文公司外，沃爾瑪（美：WMT）與軟銀（Softbank）也加入TikTok相關業務的競購，但成事機會據報較低。

（第二版新增交易規模相關內容）

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編輯：陳健婷

美股 微軟（Microsoft，美：MSFT） 字節跳動 抖音

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