【TikTok拆骨】沃爾瑪夥微軟購TikTok業務 曾升逾5% TikTok傳下周宣佈出售決定（第三版）

▲ TikTok與微軟的交易傳最快48小時內達成，微軟升逾3%。

CNBC報道，字節跳動（ByteDance）旗下「抖音」國際版TikTok就出售其美國、加拿大、澳洲、新西蘭業務已接近達成協議，或最快下周宣布，交易規模介乎200億至300億美元（約1,550億至2,325億港元）。知情人士表示，TikTok目前仍與微軟（美：MSFT）、甲骨文公司（美：ORCL）談判，尚未選定買家。

沃爾瑪（美：WMT）最新向CNBC證實，聯合微軟收購TikTok業務，沃爾瑪在美股曾漲逾5%，最新仍升4.9%。

沃爾瑪稱，TikTok融合電商及廣告為內容創作者及用戶均帶來益處，令公司可觸達及服務多渠道的客戶，同時發展第三方平台和廣告業務；夥拍微軟也符合美國TikTok用戶及監管機構預期。

CNBC早前指，TikTok有可能最快48小時內與微軟達成交易。微軟股價急升，曾高見230.44美元，升逾4%，最新仍升逾3%。

Kevin Mayer辭職傳因被排除在談判外

CNBC引述消息人士指，TikTok CEO Kevin Mayer辭職是因被排除在與微軟及甲骨文公司的交易談判之外，Kevin Mayer希望營運一間大型、獨立的科技公司，而非科網巨頭下的一個業務分支。Kevin Mayer的離任意味字節跳動與微軟或甲骨文最快48小時內可達成交易。

報道又稱，Kevin Mayer原本打算在宣佈交易協議的同時宣佈辭任，惟相關消息洩露。

早前有報道稱，除了微軟及甲骨文公司外，沃爾瑪與軟銀（Softbank）也加入TikTok相關業務的競購，但成事機會據報較低。

（第二版新增交易規模相關內容；第三版新增沃爾瑪夥拍微軟相關內容）

相關文章：

【Kevin Mayer】TikTok CEO Kevin Mayer上任3個月急跳船 張一鳴：正尋求全球問題解決方案（第二版）

【美股焦點】Netflix股價飆逾11% 傳獲TikTok邀加入收購談判（第二版）

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：陳健婷