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【全球央行年會】聯儲局公布新政策方向　容許通脹高於2%

股樓投資 22:00 2020/08/27

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聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周四（27日）出席Jackson Hole舉行的全球央行銀行家年會上發表講話，並發表新政策方向，指聯儲局將容許通脹升超過2%，是自2012年以來，首次有聯儲局主席容許高於2%的通脹目標。

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他指，聯儲局每5年都會對貨幣政策進行一次檢視，而他剛已完成最新一次的檢視。鮑威爾指局方同意將政策目標改為「平均通脹目標」(Average Inflation Targeting)，即意味著當通脹低於2%目標一段時間，局方將容許通脹適度地高於2%的目標。

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聯儲局在2012年公布《長期目標及貨幣政策》（Statement on Longer-Run Goals and Monetary Policy Strategy）的政策藍圖，當中解釋了局方對利率及經濟增長的看法。當年聲明又提及，當失業率下降時，聯儲局也不會傾向加息，有別於傳統經濟學說所指，低失業率會導致通脹上升，故央行一般會先行加息，以防止通脹升溫。

鮑威爾今次的講話有別以往的說法:「很多人認為聯儲局推高通脹是違反常理，但如果通脹長期處於低水平可對經濟體造成嚴重影響。」事實上，局方雖然在金融海嘯後定下個人消費支出物價指數（PCE）２％的目標，更以此為加息基準，惟美國PCE只曾在2011、2012年及2018年短暫維持在2%，其餘大部份時間皆低於2%。

撰文 : 林展鋒

金融 銀行 失業率 貨幣政策 經濟 加息 鮑威爾 指數 通脹 美國

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【美股戰報】聯儲局釋放鴿派信號　道指收復今年失地

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