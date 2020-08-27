【美股戰報】聯儲局釋放鴿派信號　道指收復今年失地

本周市場關注周四（27日）召開的全球央行年會（Jackson Hole），美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）於會上公布一項通脹政策調整，將美國美國通脹目標定位於「平均2%」，這意味著短期內允許通脹率高於2%。

市場普遍預期聯儲局將保持寬鬆政策立場。消息利好下，美股三大指數開市後走高，當中道指升250點，收復今年以來所有失地，納指、標指分別升0.2%以及0.5%。

分析師：標普500指數年底前下挫至3300點【下一頁】

金融股普遍上漲， 花旗（C）升0.9％，摩根大通（JPM）、美國銀行（ BAC ）和富國銀行（WFC）均升逾1％。至於債券方面，美國國債債息回彈， 10年期國債債息升至0.687%，30年期國債債息則攀升至1.46％。

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編輯：李勝男