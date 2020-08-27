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【業績】百濟神州上半年虧損擴大 研發開支升45%

即市財經 21:26 2020/08/27

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百濟神州上半年虧損擴大

百濟神州 （06160） 上半年應佔虧損淨額按年大增1.8倍至7億元（美元，下同）。期內百濟神州收入總額跌63.4%至約1.2億元，惟開支總額增46.4%至8.5億元；多項開支中以研發開支增長最多，按年升45%或1.8億元至5.9億元，而銷售、一般及行政開支則升65.2%至2.3億元。

以產品計，維達莎收入增長29.8%至1783.2萬元，但瑞復美及ABRAXANE分別跌37.8%及71.9%，至2484.7萬元及1738.1萬元。另外，替雷利珠單抗以及BRUKINSA分別錄得4994.3萬元及769.1萬收入。

集團表示，中國家藥品監督管理局於2020年3月暫停在中國進口、銷售及使用ABRAXANE、百時美施貴寶隨後自願召回ABRAXANE以及仿製藥競爭加劇，將繼續影響來自授權產品的產品收入。

儘管次季度疫情對中國商業活動造成的影響按季有所減輕，但未來疫情對中國及全球的影響仍存在不確定性。集團預期，直至國家藥品監督管理局解除暫停ABRAXANE禁令，及可在中國生產及銷售合資格藥物之前，不會自ABRAXANE產生收入。

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