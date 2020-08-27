【康宏風暴】康宏向安永索償逾9億元 涉財務審計疏忽

▲ 康宏向前核數師安永索償逾9億元，涉審計疏忽及違約。

康宏環球 （01019） 更新控告安永會計師事務所的發展，康宏環球發言人指出，根據目前的資料和早在2018年向安永的提出，申索額超過9億港元。康宏因應安永負責該公司及其附屬公司2013，2014，2015及2016年底止財政年度的財務審計報告中涉及的疏忽及違約情况而提出索賠。康宏在去年12月30日於高等法院正式提出案件，並於今年8月24日作出更新。

康宏對案件的觀點是前任管理層，例如曹貴子、麥光耀等人於期內作出各種不法行為，有損康宏的利益，包括收購信盈國際、第一信用、匯財金融、Zeed Asia和中國綠色食品；向資本投資者入境計劃債券申請人提供貸款；挪用與國投證券和康宏證券有關的資金作為配售費等。

康宏認為，作為一間符合標凖、稱職並履行責任的財務審計公司，安永應該一早向當時公司的審計委員會、董事會以及相關監管機構，包括港交所、證監會、廉政公署及警方報告，指出前任管理層的不當行為。倘若安永有履行職責，應該可以預先作出適當安排，康宏亦可以把源自前任管理層所造成的傷害及損失減少。

此索償的損失項目包括因長期停牌、投資第一信用、借予中國綠色食品的貸款、資本投資者入境計劃債券的配售費、支付信盈國際的諮詢費、不必要的核數費等而引起的損失。

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編輯：陳健婷