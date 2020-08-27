【跟奶奶學烹飪@iM網欄】姬松茸補身佳品 四菇素湯增強免疫力 防三高（內附食譜）

又一煲香噴噴的湯，悠媽自己酷愛食菇，任何菇類都喜歡，大概是喜歡那爽脆的口感和獨有的味道。慶幸女兒與我一樣喜愛喝菇菇湯，這個有益又好味的素湯，大家一起來試試。

悠媽第一次認識姬松茸是年前去好友家，好友煲了大概半煲濃濃的3菇湯，然後端上熱辣辣的說: 不解釋！正野，把湯喝下增強免疫力！

乖乖喝下後才上網查看，原來姬松茸、猴頭菇與茶樹菇並列3大保健食用菌類，尤其中醫學認爲姬松茸性平味甘，有健腦益腎、扶正補虛之效，是體弱多病者的補身佳品。更有研究指姬松茸有助降膽固醇、血脂、血糖，提高消化和免疫系統功能等功效。

姬松茸四菇素湯

材料:

姬松茸 10朵

茶樹菇 10朵

猴頭菇 4朵

香菇 5朵

玉竹 15克

蓮子 15克

百合 15克

杞子10克

煲法:

1. 把湯料用清水洗淨 , 浸透約20分鐘

2. 注 12 碗 清水於煲內加熱

3. 水滾後加入湯料和其他個人喜愛材料 ( 如 紅 蘿 葡 、 粟米 、 雞肉 、 豬腿 , 瘦肉 或 其他 )

4. 大火煲滾後轉慢火煲 2-3 小時即可

姬松茸除了煲湯，還可燉湯和做炊飯，大家不妨讓小朋友試試。

四菇湯內猴頭菇也是增強免疫力的材料，尤其對女士有滋補作用，具獨特的消化道系統保護、調理和修復功能，可助消化、益肝脾，解飢解渴、消除宿毒等，實在是女士因物。

更有研究聲稱可促進腦神經細胞生長和再生，對預防和治療老年痴呆症有良好效果，是益壽抗衰的新型營養健腦食品。

每個人體質不同，如有疑問，請諮詢註冊中醫師為宜。而且不需長期飲用，一個月煲一至兩次已足夠。

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