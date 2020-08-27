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Food Panda 母企上半年收入倍增　3.6億美元收購網上雜貨店

環球政經 23:20 2020/08/27

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Food Panda 母公司，德國網上外賣集團Delivery Hero周四（27日）表示將收購杜拜線上雜貨店InstaShop，以在北非中東擴張業務。

InstaShop是一間擁有5年歷史的初創企業，於中東及北非擁有500萬名用戶，年銷售額達3億美元。其貨物種類繁多，包括新鮮水果和蔬菜、藥品和鮮花，並能於1小時內送遞上門。

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Delivery Hero透露目前已經以3.6億美元的估值購買了InstaShop的所有流通股，並會根據首先支付2.7億美元的預付款。

去年年底，Delivery Hero亦以40億美元的價格收購韓國最大外賣公司Woowa Brothers。

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責任編輯：梁翠麗

外賣 美元 收購 德國 南韓 杜拜 foodpanda

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