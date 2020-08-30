【室內設計】裝修糾紛5大解決方法

據消委會數字，裝修是最多投訴的行業之一。在香港，處理糾紛途的徑眾多，不過適合一般家居裝修用的卻沒幾個。今次就和大家分析常見的裝修糾紛和解決方法。

針對不良營商手法的《商品說明 (修訂) 條例》數年前生效，主要由海關執法，不少裝修戶主曾對之寄予期望，但若果我們看看真實的裝修糾紛，就會發現條例很難幫得上忙。

遲完工、後加工程費貴、和手工差，是最常見的三大類裝修爭義。以遲完工為例，成因可能是師傅人手安排不當、度錯尺等，也可能是客人遲了買料、確認圖紙，或者邊做邊改。但即使責任在師傅上，除非你有理由懷疑裝修公司早知原定日期交貨是不可行，意圖誤導消費者，否則如果單純是師傅出錯，海關提出檢控的機會很微。

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以上例子解釋了為什麼條列生效以來，只有極少數的裝修公司被檢控過。

既然刑事檢控門檻高，透過民事訴訟追討損失又如何？區域法院雖能處理300萬元或以下的民事申索，但過程漫長，而且成本高昂，律師費動輒數十萬元。相比之下，對於普羅大眾來說，小額錢債審裁處是更可行途徑， 最大索償額是7.5萬元。

除此之外，近年也有越來越多人用調解或仲裁來解決裝修糾紛。它們的好處是沒有最大索償金額，費用比民事訴訟低得多，程序和時間亦相對簡單快捷，而且達成的協議或裁決結果具法律效力。

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不過調解和仲裁，都需要在雙方自願下才能展開。要避免將來對簿公堂，戶主和師傅可以在合約中加入條款，事先約定若有爭議就要調解、仲裁。

最後，給大家一個避免裝修糾紛的貼士，就是為所有後加後減工程簽立新合約。後加後減工程，工程界稱之為VO (Variation Order)，是絕大部分爭議的源頭，很多價錢、工期的糾紛都是由此而起。

即使簽約對工期有額外影響，例如要等設計師改設計，或等物料公司報價等，但為了貪快不簽約，一旦有糾紛就隨時得不償失。

原文刊於內容由裝修師傅配對及服務平台「好師傅」提供。