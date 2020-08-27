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【業績】鷹君半年核心溢利大減九成　中期息連特別息派1.83元

即市財經 21:03 2020/08/27

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鷹君指，疫情下酒店業務受到的衝擊尤其嚴重，上半年錄得有記錄以來最差表現。

鷹君 （00041） 上半年除稅後核心溢利大跌89.2%至8880萬元，核心業務收益亦跌48.1%至16.66元。按法定會計準則計則盈轉虧，淨虧損65.13億元。鷹君中期息維持0.33元，並派特別中期股息1.5元，合期派息1.83元。

鷹君酒店業務表現歷來最差

鷹君指，疫情下酒店業務受到的衝擊尤其嚴重，上半年錄得有記錄以來最差表現，由於大部分的海外酒店上半年被迫長期關閉，海外酒店收益下跌63.7%至 　7.34億元，為歷年最嚴重跌幅。至於在整個疫情期間仍然開業的兩間酒店，因全球性旅遊限制和社交距離措施導致需求全面萎縮，故其表現仍受到嚴重影響。

鑑於海外酒店的入住率跌至歷史新低，及集團作為LHI酒店承租人所產生的虧損1.41億元，酒店分部上半年息稅折舊前虧損為3.57億元。

期內投資組合的租金總收入跌13.7%至9670萬元，因鷹君中心的內部擴充減少了可供第三方租用的空間，而旅館需求亦受到疫情的負面影響，令租金淨收入跌18.6%至7090萬元。

「朗濤」累計銷售將於10月交付單位後確認

發展項目方面，豪宅發展項目「朗濤」在疫情期間繼續進行預售，上半年再售出32個單位，累計預售單位達443個；預期累計銷售將於10月交付單位後確認。

鷹君主席羅嘉端表示，目前中國酒店在強勁的本地休閒需求帶動下正率先回升，儘管房租遠低於過往水平，但7月入住率仍達70%，鑑於集團對全球酒店及旅遊業的不利展望，預計位於香港的酒店同樣會受到影響，將繼續對LHI下半年的表現構成壓力。

相關文章：【收息股】美麗華酒店中期息22仙　09年來首減派中期息　股息率仍有4.3厘

相關文章：【零售寒冬】太古地產CEO：無跡象顯示下半年零售銷售或酒店業務會顯著改善

 

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編輯：陳韻妍

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