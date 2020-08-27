唔洗排隊埋單？　亞馬遜首間雜貨店開幕

亞馬遜的首間連鎖雜貨店Amazon Fresh grocery store周四（27日）於洛杉磯開幕，讓受邀顧客入內購物。亞馬遜表示，這間位於伍德蘭希爾斯（Woodland Hills）的商店將在未來幾週向公眾開放。

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近年美國電商巨頭亞馬遜積極拓展綫下業務，於2017年收購了Whole Foods Market，經營著500多家商店，並開設了20多間無人便利店Amazon Go，其更計劃於2021年在美國開設3,000間Amazon Go。



Amazon Fresh grocery store將是第一間使用「亞馬遜智能購物車」（Amazon Dash Cart）的商店。當顧客把商品放在購物車內，系統便能自動識別物品，當顧客購物完畢、經過指定通道離開時，便會從預先登記的信用卡直接扣除貨品總額，免除排隊的時間。



這間商店設有一個用於提取和退回網購貨物的櫃檯，並設有一個服務站，可以向亞馬遜的語音控制助手Alexa詢問有關商店的貨品。



由於疫情帶動線上消費，亞馬遜錄得有史以來最大的季度利潤，但實體店收入下降了13％。

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責任編輯：梁翠麗