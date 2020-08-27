【居屋撻訂】兩年前七折賣　居屋翠鳴臺月內6撻訂

疫情持續肆虐，加上經濟前景未明，部分新盤買家收入大減，上會難度大增，甚至因此被迫撻訂。據成交紀錄冊顯示，房協屯門單幢居屋翠鳴臺，今年累錄8宗撻訂，其中6宗本月錄得。

成交紀錄冊顯示，翠鳴臺昨日（26日）連錄3宗撻訂，包括18樓D室、28樓C室及29樓J室。三個單位於2018年3月賣出，成交價由217.4萬元起，至最貴372.2萬元，惟終撻訂，料遭沒收5%樓價之訂金。

事實上，市況轉差，市民負擔能力減弱，便容易出現撻訂。舉例說，亞洲金融風暴時，居屋曾現「撻訂潮」，以富榮花園為例，屋苑於樓市高峰期定價，其後亞洲金融風暴來臨，經濟急轉直下，失業率勁升，不少買家也撻訂，而富榮花園的撻訂率更高達五成。

資料顯示，屯門翠鳴臺由房協發展，單位以市價七折發售，平均呎價只約7,000元，售價由192萬元起，至最貴478萬元。值得留意的是，項目交樓標準貼近私樓，附設基本裝修、鋪設木地板，並附送冷氣機、廚櫃、抽油煙機、以及煮食爐，業主只需購買傢俬及床具，便可入住。

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