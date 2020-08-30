【都市診療室】幼兒抽動症愈制止愈難治癒

小朋友不斷重複一些小動作，諸如眨眼、藐嘴、舔唇、郁頸、點頭、縮膊、嗡鼻等，究竟是細路「曳」唔聽教、是壞習慣所致，還是生了罕見病？最近10年，筆者愈多看見迷惘的父母帶着子女為此求醫，這病叫做「抽動症」，症狀明顯，但未必需要服藥醫治，可以靠行為治療改善。最重要是父母別向子女添加壓力，否則容易惡化，對小孩康復沒有幫助。

抽動症的病發年齡約為4至7歲，較多出現在學齡前或學齡初期的男孩子身上。臨床診斷時，最重要是依靠詳細問診；而針對年幼的小孩，由於他們表達能力比較低，有可能需要透過腦電圖檢查，排除癲癎症的機會，始能確診。

強迫停止不能根治

上述提及的，是抽動症常見的「小動作」，這個行為背後沒有原因、沒有目的，不能自主控制。而小孩子的主觀感覺，則較似「強迫症」，他們覺得要把動作完成，才會舒服。若父母強迫他們停止這種小動作，或施以責罰，一般會大大增加他們的壓力，愈想制止就愈發得厲害。

抽動症的成因，較大程度跟遺傳有關，但亦明顯受環境因素影響，例如搬屋、親人離世、轉校等，以及出現焦慮時，也會令抽動行為惡化。很多時候，父母因為看不慣子女的抽動行為，覺得孩子表現怪異，希望糾正，因而求醫。

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進行反向行為緩衝

醫生最重要是了解這種小動作，有沒有對孩子的心理和社交造成障礙，如遭學校投訴、影響課室秩序，甚至被同學排擠，會較傾向運用精神科藥物協助治療。但若行為沒有造成負面的生活影響，則可以教患者進行一些反向行為，以緩衝那些不能自主的重複動作。若小孩很想眨眼，就嘗試睜大雙眼，觀望其他東西，由於增加了另一組肌肉的活動，便有可以減低原本眨眼動作的能量。臨床發現，這種訓練能在兩三星期內出現效果，慢慢消減抽動行為。

抽動症不算是嚴重問題，但父母切記不要過份緊張，否則會增加孩子的壓力，令問題更難處理。患者若能分散注意力，好好學習放鬆，並拆解壓力來源，則有助病症消退。