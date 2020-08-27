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【零售寒冬】周生生半年少賺66%息5仙 計劃關港表現疲弱分店

即市財經 20:37 2020/08/27

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周生生上半年港澳的珠寶零售收益按年跌46%至19.1億元，分部業績轉蝕1.5億元。

周生生 （00116） 上半年少賺66%至2.1億元，派中期息5仙，按年跌64.3%，派息比率為16%。周生生期內營業額按年跌33%至64.2億元，其中，珠寶零售跌36%至56.5億元。

周生生表示，由於香港客戶群由旅客為主的模式急劇轉變為本地消費模式，計劃關閉部分表現疲弱的分店，數目將視乎租金磋商的結果。內地則會將繼續建立分店網絡，期望年底前開設超過40家新店。

上半年港澳的珠寶零售收益按年跌46%至19.1億元，分部業績轉蝕1.5億元。同店銷售按年跌47%，其中鑲嵌珠寶跌70%，黃金跌48%。

周生生指，期內獲業主減免租金總額約4000萬元。截至6月底止，於港澳共有67間店，較去年底淨減少3間，「周生生」品牌佔60間店。

中國內地的情況則較好，收益跌29%至36.8億元，分部業績跌29%至4.4億元。金價上漲抑制了黃金銷售，黃金同店銷售跌38%，鑲嵌珠寶跌21%，導致整體同店銷售跌32%。

截至6月底止，內地半年內淨增加10間店至616間店，其中「周生生」品牌佔581間。

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編輯：袁諾曦

香港股票 珠寶 經濟 周生生（00116）

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