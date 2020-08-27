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華為發佈3款MateBook　明正式發售

科技 21:00 2020/08/27

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官方於今（27日）綫上發布全新MateBook系列，其中一款入門級MateBook D 15售4,688元，產品於明正式發售。

受疫情影響，企業持續推行在家工作，學生需要進行綫上學習，從而帶動全球手提電腦銷量。最近華為電腦銷量亦在市場上有不俗增長，官方於今（27日）綫上發布全新MateBook系列，產品具超窄邊框、觸控屏幕等設計，以滿足消費者在家辦公需求。其中一款入門級的平價MateBook D 15售4,688元，產品於明正式發售。

華為近年積極推出電腦產品，是次發布的其中一款MateBook X Pro屏幕為13.9吋，屏佔比達91%，設有3K FullView顯示屏，支援多10點觸控及三指下滑截屏功能，可進行15小時文書處理，内置16GB RAM及1TBSSD儲存容量。

<<【華為動向】華為下月德國參與IFA　料發布麒麟9000處理器

另一款MateBook D 15為首次在香港推出，採用15.6吋IPS全面屏，解像度為1,920x1,080，屏佔比達到87%，搭載AMD處理器，配備Radeon Vega 8顯示卡，另外與MateBook X Pro一樣，具備「一碰即傳」（Huawei Share）及指紋電源按鈕等功能。

此外，MateBook 13 2020的屏幕尺寸為13吋，屏佔比達至88%，搭載Intel第10代處理器，而機身厚度為14.9毫米，重1.32KG，並具有16GB RAM及512GB SSD儲存容量。價錢方面，MateBook X Pro售價為14,488元，MateBook D 15售4,688元，MateBook 13則售8,788元。

另外，華為亦公佈新款平板電腦MatePad，產品搭載Huawei Kirin 810 7nm處理器，設有10.4吋全面屏幕，產品價格為1,998元。另外亦有HUAWEI 5G CPE Pro 2及HUAWEI WiFI AX3兩款路由器，分別售2,888及459元。

華為同時公佈新款平板電腦MatePad，產品價格為1,998元。

記者：李寶如

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