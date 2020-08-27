【Jacob Blake槍傷】明尼阿波利斯也宵禁 黑人疑犯自殺惹騷亂

美國威斯康星州黑人男子布萊克（Jacob Blake）遭警員槍傷致癱，令「黑人性命攸關」（Black Lives Matter，簡稱 BLM）的種族歧視議題再成全美國的頭號關注。在曾經引爆BLM示威的明尼阿波利斯市，有黑人疑犯開槍自殺，也引發市內騷亂，該市所在的明尼蘇達州州長向當地頒布緊急狀態，並實施宵禁。

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▲ 明尼阿波利斯連日也有爭取黑人權利的示威。

明尼阿波利斯（Minneapolis）曾於5月有黑人男子弗洛伊德（George Floyd）疑遭警員跪頸殺害，一度引發全美國BLM示威。

當地在周三晚有黑人疑犯死亡，再次激起騷亂。警方在 Twitter發布閉路電視片段，顯示疑犯在一座建築物人口開槍自殺，大批群眾慌亂走避，警員則趕向現場，並無開槍。

然而，當局公開時發片段，也未能阻止示威騷亂。周三晚上，大批示威者搶掠商店、破壞建築物等。當局斥責有人散播涉及疑犯死亡情況的假資訊。

民主黨的明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）宣布，明尼阿波利斯進入緊急狀態，並會調派國民警衛隊到當地。同屬民主黨的明尼阿波利斯市長弗雷（Jacob Frey）則下令宵禁。

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▲ 威斯康星州黑人被警員槍傷致癱，再令全美國關注種族歧視議題。

布萊克事件再次令全國關注BLM議題，俄勒岡州波特蘭有示威者在移民部門附近集會，警方指屬非法集結，並拘捕11人；加州奧克蘭也有示威，當地最高法院也遭縱火，多人被捕。

由威斯康星州基諾沙（Kenosha）到明尼阿波利斯，以至波特蘭和奧克蘭，這些發生BLM示威騷亂的城市均由民主黨領導，也因此成為共和黨批評的對象。

副總統彭斯形容，今次大選就是一次法紀與無法無天的對決，強調在民主黨拜登治下的美國，不會讓公眾變得更安全。

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責任編輯：陳啟賢

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