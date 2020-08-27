【美股焦點】美股隻隻升上天　還有邊隻可低撈？

科網狂潮下，道指新貴Salesforce（美：CRM）股價愈升愈勇，昨大升26%，而最新又傳出計劃裁員1000人，相信今晚再度成為美股焦點。惟隨着Salesforce短綫累積升幅龐大，現價高追風險愈來愈高。Salesforce以雲計算為核心，那就不妨從美股雲計算版塊中埋手尋寶，找出「低水」的股份。

在雲計算版塊中，不少都是耳熟能詳的名字，包括亞馬遜（美：AMZN）、Adobe（美：ADBE）、微軟（美：MSFT）、阿里巴巴（美：BABA），又或者較近期興起的Veeva（美：VEEV）、ServiceNow（美：NOW）等。

上述提及的雲端軟件股，其實隻隻都升了不少，例如Adobe，股價由3月低位255美元，升至昨日新高533美元水平，股民都笑稱Adobe神，每晚都可以帶來好運。整個雲計算版塊中，似乎得微軟在每日慢慢爬升。

事實上，微軟經過數十年旳經驗，無論是軟件硬件都在行業領先地位。微軟旗下Office在商業市場繼續稱霸，而Windows則仍然是全球個人電腦最受歡迎的桌面操作軟件。而目前最有潛力的，則是雲端業務Microsoft 365和Microsoft Azure，料將為微軟未來5年貢獻龐大盈利。

微軟望追落後

對微軟寄有厚望的股民，昨晚終飲得杯落，股價終於破位而上創新高。既然股價才剛破位，升勢理應有餘未盡，加上持續在保歷加通道上方，技術走勢向好。只要股價守穩220美元以上，應可逐步追上同業的升幅。同時，若微軟最終能成功收購TikTok，亦相信可為股價帶來催化劑，不妨密切注視最新進展。

相關文章：

【Jackson Hole】聯儲局主席鮑威爾今晚9時發表演說 最有可能說甚麼？（不斷更新）

【美股焦點】道指新貴軟件股Salesforce有何亮點 可踢走元老埃克森美孚？

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：江麗琦