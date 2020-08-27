移卡半年扭虧賺2.2億 營銷服務收入按年急增逾11倍

▲ 移卡上半年扭虧為盈，賺2.23億人民幣。

移卡 （09923） 上半年扭虧為盈，錄得純利2.23億元（人民幣，下同），收入按年升5%至10.77億元。毛利率按年改善3個百分點至30.7%。移卡今日績前升2.7%，收報59.55元，成交1億元。

移卡表示，上半年扭虧主要由於科技賦能商業服務的利潤及可轉換可贖回優先股的公允值變動收益增加。

按業務劃分，移卡一站式支付服務半年收入按年減少11%至8.85億元，因為疫情影響，期內處理的總支付交易量按年減少16%至6,346億元。移卡截至6月底活躍支付服務客戶數目按年跌2.2%至469萬。

科技賦能商業服務則高速增長，按年大增5.4倍至1.92億元。其中商戶SaaS產品收入按年增2.3倍至1,167萬元，營銷服務收入按年急劇增加11.8倍至1.44億元，金融科技服務收入也按年增長137%至3,599萬元。

截至6月底，移卡科技賦能商業服務客戶體量按年增長174%至逾58萬。

移卡表示，未來將進一步滿足商戶經營的整個生命週期中所需要的各種數字化需求，提高小微商戶的經營效率與獲客能力，同時連接消費者需求，為他們創造價值。

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編輯：陳健婷