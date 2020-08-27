【美國大選】6搖擺州民調：特朗普急起直追 拜登領先收窄

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美國11月3日舉行大選，民調顯示，總統特朗普的支持度在6個搖擺州急起直追。新冠肺炎疫情在美國緩和，相信是特朗普支持度上升的原因，民主黨總統候選人拜登僅領先3個百分點。
根據美國財經媒體CNBC與民調機構Change的一項最新民調，特朗普（Donald Trump）的支持度在過去2周中上升，6個搖擺州中升至46%；而拜登（Joe Biden）則達49%。
|民調結果
|搖擺州
|拜登
|特朗普
|亞利桑那州
|49%
|47%
|佛羅里達州
|49%
|46%
|密歇根州
|50%
|44%
|北卡羅來納州
|48%
|47%
|賓夕法尼亞州
|49%
|46%
|威斯康星州
|49%
|44%
民調發現，受訪者較為看好民主黨處理疫情的能力。亞利桑那州、佛州、密歇根州、北州、賓州、威斯康星州有66%受訪者對疫情感到擔心，較2周前減少3個百分點；對疫情感「極度擔心」的受訪者，由2周前的49%減少至45%。
在6個搖擺州的受訪者中，46%的人認可特朗普的施政，54%不支持；48%受訪者支持特朗普，52%不支持。
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責任編輯：鄧燕君