▲ 【美國大選】6搖擺州民調：特朗普急起直追 拜登領先收窄

美國11月3日舉行大選，民調顯示，總統特朗普的支持度在6個搖擺州急起直追。新冠肺炎疫情在美國緩和，相信是特朗普支持度上升的原因，民主黨總統候選人拜登僅領先3個百分點。

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根據美國財經媒體CNBC與民調機構Change的一項最新民調，特朗普（Donald Trump）的支持度在過去2周中上升，6個搖擺州中升至46%；而拜登（Joe Biden）則達49%。

民調結果 搖擺州 拜登 特朗普 亞利桑那州 49% 47% 佛羅里達州 49% 46% 密歇根州 50% 44% 北卡羅來納州 48% 47% 賓夕法尼亞州 49% 46% 威斯康星州 49% 44%

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民調發現，受訪者較為看好民主黨處理疫情的能力。亞利桑那州、佛州、密歇根州、北州、賓州、威斯康星州有66%受訪者對疫情感到擔心，較2周前減少3個百分點；對疫情感「極度擔心」的受訪者，由2周前的49%減少至45%。

在6個搖擺州的受訪者中，46%的人認可特朗普的施政，54%不支持；48%受訪者支持特朗普，52%不支持。

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責任編輯：鄧燕君