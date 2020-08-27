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疫情下人類減耗資源 「地球超載日」推遲近1個月

環球政經 20:20 2020/08/27

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新冠肺炎大流行，導致不少人類活動得以減少。美國環保議題智庫全球足跡網絡 (Global Footprint Network) 統計指，本年的「地球超載日」延至8月22日，意味本年人類消耗的自然資源又所減少。

矮行星藏「海洋世界」　穀神星可以孕育生命？下一頁

「地球超載日」的統計由 2012 年開始發表，計算人類消耗的自然資源，與地球可用的生物承載力的關係，以此提高人類對生態足印的關注。據智庫組職推算，早於70年代已經出現「地球超載日」，唯越接近近代，「地球超載日」的日子就不斷推前。 以2015年的「地球超載日」計算，已比 70 年代提前 100 日至 8 月初出現，即地球消耗的速度越來越快。

【新冠肺炎】人類在患病　地球卻在康復中下一頁

不過因為今年的新冠疫情，於全球多國爆發，大大改變人類的生活習慣。根據全球足跡網絡推算，本年的「地球超載日」為 8 月 22 日，比去年足足延遲 24日，亦是自 2005 年來首次在 8 月下旬出現。

全球足跡網絡發言人表示，由於人類對多方面的需求減少，本年碳足跡與去年比較減少了 14.5％ ，而林木產品的需求亦下跌 8.4％。雖然消耗自然資源方面有所改善，不過以目前計算，人類仍需要1.6顆地球才夠生存。

他強調，本年的足跡減少是由災難引起，並不是源自人類計劃，所以結果不是值得慶祝的事情。

 

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撰文 : 林展鋒

地球 災難 新冠肺炎疫情 疫情

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