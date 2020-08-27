非法開採黃金 蘇丹千年遺跡遭摧毀

非洲第三大黃金生產國蘇丹，因為政府貪污及監管不力，加上人民生活窮困，當地非法採金猖獗。據報多個擁有超過一千年歷史的遺跡已被破壞。

一支考古團隊7月前往為於首都喀土穆以北約 270 公里，找尋相信在公元前 350 年至公元後 350 年麥羅埃時代 (Meroitic period) 的一個聚居地或哨站遺址，發現遺蹟已被非法淘金者摧毁。

【新冠肺炎】減低傳播風險 非洲馬拉維人權組織促政府釋放囚犯 【下一頁】

遺蹟上有5名工人及2台挖掘機，挖了一道17米深、20米長的大坑。旁邊的沙地染上鐵鏽顏色，並有運送器材的卡車輪胎痕，挖掘者更在巨坑旁，利用古老圓柱石架支撐他們用膳區的頂部。

蘇丹文物與博物館館長努烏爾表示，由於遺蹟所在的土地，由砂岩和黃鐵礦層組成。因為石頭含有金屬成分，觸發他們的探測器響起，讓他們以為遺蹟隱藏著黃金。

【新冠肺炎】減低傳播風險 非洲馬拉維人權組織促政府釋放囚犯 【下一頁】

他又指，目前在蘇丹約一千個著名景點中，最少有一百個被摧毁或破壞。因為遺跡缺乏足夠保安駐守，故此容易成為盜賊目標。現時每三十個遺跡才有一個身上無任何通訊器材或足夠交通工具巡查的警員巡邏。

有考古學家警告，這次並非個別事件，過去已有多個歷史遺蹟被破壞，而有關問題越來越嚴重，部分遺蹟可追溯到古埃及法老時代。

蘇丹為繼南非和加納，非洲第三大黃金生產國，由於超過七成石油蘊藏量被劃入南蘇丹版圖，蘇丹的石油收入自2011年大幅下降，民眾繼而轉投淘金。有商人看準機會，為民眾提供機械鼓勵挖掘，令盜挖規模擴大。

緊貼更多理財資訊請按此。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【https://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription】