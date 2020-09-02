【敢DO人生不後悔@iM網欄】保持完美身段 瘦身可以不瘦胸部嗎？

女人天生愛美，為了擁有完美身段，真的無所不用其極，瘋狂做運動、節食，甚至斷食，但最不想看到的就是在減肥過程，胸部縮水降CUP，所以瘦身前要先好好了解自己的身體。

▲ 圖片來源：pansci.asia

首先，女性的胸部是由脂肪、肌肉及乳腺所構成的，另外還有一些神經、血管、淋巴、懸韌帶等。而乳房有75％是由脂肪组成，而脂肪下面才是肌肉，所以在瘦身時减去胸部脂肪也是在所難免，無法避免的話就絕對要靠其他方法來彌補。

瘦身不瘦胸也要看體質

其實減肥這回事除了靠後天努力，跟基因也有點關係。胸部會不會一起瘦下來，取決於天生的遺傳體型。有些人就是腰練細了屁股練翹，胸部還是堅挺豐滿，但有些人減脂瘦身，胸部也會跟著縮小，就來看看你屬於哪種體質？

▲ 蘋果型 VS 梨型

蘋果型身材：主要在腰部以上及以下囤積脂肪，這類的女生，胸部通常比較大。瘦下來的時候，胸部的大小變化並不會太過明顯。

梨型身材：胸部較小，脂肪多囤積在腰部以下的臀部及大腿。因為胸部本來就不大，所以當脂肪量降低，胸部變瘦的情況會特別明顯。

可以透過有氧運動局部減肥？

一般來說，減脂通常都會進行有氧運動，這樣才可有效地把全身的脂肪消耗，但當你肚子和屁股的肉肉變少, 胸部脂肪也同時在燃燒，胸圍會有縮小的可能。從實際經驗中可以證明，人體不可能局部瘦，減脂要減少，整體一起減少。



話雖如此，我們還是有方法可以把體態改善到最好，不要因此而心灰意冷！

1）有氧運動不要做得太狠

對於比較看重胸圍的女生而言，盡量要進行多於4次的中高強度有氧運動。每次的訓練在45分鐘內完成，時間若超過一小時，不但是胸部的脂肪，胸肌的厚度也會變薄。

2) 重訓令胸部縮水的迷思

很多女生會有一個觀念，覺得重訓會使胸部變小，其實不超過1小時的重訓訓練不會令你變大隻猛女，反而有助修飾身材線條。

再者，減脂時胸部有變小的可能，同時努力鍛鍊胸大肌，可以讓胸部堅挺一點，維持胸型。當重訓訓練和有氧運動一起來管齊下，會更有效達到瘦身效果。

3）飲食的重要性

很多人在減肥過程會控制碳水化合物（醣質）的攝取，但你要知道醣質是形成身體及能量的一種重要營養素，過度節食、斷食或只吃單一食物，會導致營養不足。

如果不想瘦到胸部，就要補好補滿，均衡攝取所需營養。正如上回所提及，只要避免精緻澱粉、糖分等，多補水，補充足夠的蛋白質（如大豆類的食品、維生素D、牛奶、海魚等），胸部的肌肉才能完美生長，令身體更有效運作，進行更好的代謝。

4）洗澡後好好按摩你的胸部

每天洗澡後，花10分鐘時間，用乳霜或按摩油輕力按摩胸部，活絡淋巴組織和穴道，促進血液循環。持之以恆，久了就成為一種習慣。

5）穿著合適的運動內衣

運動時一定要穿運動內衣，若胸部沒有足夠的穩定保護，長時間上下左右晃動，有可能會出現下垂的現象。女人的胸部之所以堅挺，全靠「乳房懸韌帶」來支撐，所以要好好保護它。

減肥不會這麼容易使胸部變小，只要適當飲食和運動，擁有好身材不是夢！

作者_HidyBoBo簡介： 兩年前毅然跳出舒適圈，放棄市場推廣及公關工作，反其道而行，跨領域嘗試從小已經萌生興趣的運動界，成為一位三項鐵人素人運動員、長跑及體能教練，重新定義自我價值。

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