【都市診療室】銀屑病要「長治久安」

愈用愈多，卻愈用愈無效？說的正是銀屑病患者使用外用藥膏時不時會遇到的煩惱。一般而言，病情較輕微的銀屑病患者會先用外用藥膏，但隨病情進展，患者或需要加大藥量，但最終藥物也會失效。

原來，一些較舊式的生物製劑例如抗腫瘤壞死因子（Anti-TNF）也有這情況。臨床上不少患者用了此類生物製劑一年多後，因身體產生抗藥抗體而令銀屑病「失控」，患者身心受壓。現時有一些較新的生物製劑，藥效較持久、抗藥性較低，更令患者欣喜的是，社區藥房已推出藥物資助計劃，減輕患者的經濟負擔。

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香港夏季炎熱潮濕，今年50多歲的何先生（化名）20年來卻全年必備「孖寶」——長袖衣物和帽子，早自成習慣。他有三成皮膚受銀屑病影響，經醫生評估屬嚴重，而且位置集中在頭皮、髮際、腿部等外露位置，多年來有使用外用藥膏和口服藥物，但病情仍未有穩定受控，外出時常遇到奇異目光，令他只好忍受炎熱的天氣，將皮膚隱藏。

臨床上，不少患者與上述個案相似，在診所或家中才敢露出皮膚。銀屑病並沒有傳染性，雖沒法斷尾，但只要用藥得宜，可持續控制病情。病情輕微的患者可用類固醇、維他命D藥膏，但始終不能針對免疫系統自我攻擊的問題。抑制免疫系統的口服藥物或有機會影響肝或腎功能，副作用較嚴重。

傳統製劑或現抗藥性

近年更好的治療選擇是生物製劑，但市面上有不少選擇，哪一種才適合自己？傳統生物製劑是針對腫瘤壞死因子，雖初期有效，但臨床上不少個案在用藥一年多後便出現抗藥性致病情失控。

然而，銀屑病是一場持久戰，「長治久安」才能幫助患者改善生活質素。現時較新型的生物製劑是針對身體的白細胞介素（IL）。以抗IL-23生物製劑為例，一項臨床研究顯示，約八成銀屑病患者在使用約4年後，仍可維持九成改善。

中度至嚴重程度患者的生物製劑治療應何時開始？當然是愈早愈好，但不少人踏出這步時卻猶疑不決，原因是擔心經濟能力沒法承擔。聖雅各福群會惠澤社區藥房推出資助計劃，資助銀屑病患者，希望患者可盡早得到有效治療，患者必須經已參與計劃的醫生評估情況後，再申請資助。

上述的個案何先生今年開始使用抗IL的生物製劑，兩個月後身體的銀屑斑塊開始減退，患病20年的他，雙腿終「重見天日」，可穿上短褲外出了。