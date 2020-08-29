【一名經人】羅家聰：轉型

一場疫情，很多倒閉，很多人無工做，但其實也很多工無人做，縱未必是職位。

這場疫情改變得最明顯的生態，是不用返辦工室、不用返學校；當然不是不用幹，只是「做法」改變了。起初，僱主會懷疑僱員是否真在工作，如「行山銀行」職員般；老師也怕學生跟不上。不過後來，僱主發現可省不少成本：僱員自家騰空成辦公室，學生功課主要由家長跟，平日工作學習所花的精神、時間、空間都「出口轉內銷」了。

零碎化並不新鮮

那麼僱員、學生又接受嗎？看來可以，起碼反彈不大，甚至不少人頗嚮往這彈性。的確，驀然回首，赫然發現很多事情都可自己做，僱傭和教學關係便由此變得外判化。既然外判，關係便毋須像昔日般僵化，不合的話隨時可換畫，反正還是在家自己搞掂，跟誰打工跟誰學已變得沒以前般重要。這種個人化、零碎化不是新的，廿年前已有。

多得即時通訊，廿年前的電郵、手機較諸寄信、固網已經是重大突破；時至今日，多人同時開會、上課已網上進行，對不少企業、學校來說，羣眾聚集的必要確實大減。學生的五育發展尚不能全由網上學習辦到，但生產則漸漸問題不大，尤物聯網成熟後，遙控生產絕非天方夜譚。至於服務，當然有些不能遙控，但上到網後一樣會零碎化。

人人自僱或共贏

譬如剪髮，素來是客上門，假使如美國般勒令理髮廳關門，上門剪便是唯一出路。其實類似的轉型可見諸更多服務，他朝疫情過後其實仍可延續。就說要找銀行打交道吧，以前總是客到銀行，但想想保險經紀早已通街跑，這種模式若套上銀行又有何不可呢？起碼省回一個辦公室座位的成本。既然僱傭關係已這樣鬆散，又是否需要請全職呢？

說公司不請全職刻薄，反過來作為僱員的亦可同時接多份jobs，結果是人人自僱，可能一家便宜兩家着的。所以首尾呼應：「很多工無人做」，不是亂說的。