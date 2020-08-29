  • 32°C
香港時間 : 2020829日 (六) 12:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【一名經人】羅家聰：轉型

名人薈萃 11:41 2020/08/29

分享：

一場疫情，很多倒閉，很多人無工做，但其實也很多工無人做，縱未必是職位。

這場疫情改變得最明顯的生態，是不用返辦工室、不用返學校；當然不是不用幹，只是「做法」改變了。起初，僱主會懷疑僱員是否真在工作，如「行山銀行」職員般；老師也怕學生跟不上。不過後來，僱主發現可省不少成本：僱員自家騰空成辦公室，學生功課主要由家長跟，平日工作學習所花的精神、時間、空間都「出口轉內銷」了。

 

  • 【一名經人】羅家聰：學者財演：【下一頁
  • 【一名經人】羅家聰：衝突：【下一頁

 

零碎化並不新鮮

那麼僱員、學生又接受嗎？看來可以，起碼反彈不大，甚至不少人頗嚮往這彈性。的確，驀然回首，赫然發現很多事情都可自己做，僱傭和教學關係便由此變得外判化。既然外判，關係便毋須像昔日般僵化，不合的話隨時可換畫，反正還是在家自己搞掂，跟誰打工跟誰學已變得沒以前般重要。這種個人化、零碎化不是新的，廿年前已有。

多得即時通訊，廿年前的電郵、手機較諸寄信、固網已經是重大突破；時至今日，多人同時開會、上課已網上進行，對不少企業、學校來說，羣眾聚集的必要確實大減。學生的五育發展尚不能全由網上學習辦到，但生產則漸漸問題不大，尤物聯網成熟後，遙控生產絕非天方夜譚。至於服務，當然有些不能遙控，但上到網後一樣會零碎化。

人人自僱或共贏

譬如剪髮，素來是客上門，假使如美國般勒令理髮廳關門，上門剪便是唯一出路。其實類似的轉型可見諸更多服務，他朝疫情過後其實仍可延續。就說要找銀行打交道吧，以前總是客到銀行，但想想保險經紀早已通街跑，這種模式若套上銀行又有何不可呢？起碼省回一個辦公室座位的成本。既然僱傭關係已這樣鬆散，又是否需要請全職呢？

說公司不請全職刻薄，反過來作為僱員的亦可同時接多份jobs，結果是人人自僱，可能一家便宜兩家着的。所以首尾呼應：「很多工無人做」，不是亂說的。

撰文 : 羅家聰

欄名 : 一名經人

最新專欄文章 更多

【一名經人】羅家聰：學者財演
2020/07/25
【一名經人】羅家聰：學者財演
【一名經人】羅家聰：衝突
2020/07/10
【一名經人】羅家聰：衝突
【一名經人】羅家聰：下一個香港
2020/06/25
【一名經人】羅家聰：下一個香港
【一名經人】羅家聰：地攤經濟
2020/06/15
【一名經人】羅家聰：地攤經濟
【一名經人】羅家聰：又講移民
2020/05/31
【一名經人】羅家聰：又講移民
自僱 疫情 物聯網 銀行 服務

下一篇文章

【酒遍世界@iM網欄】食朱古力配咩酒好？天然甜酒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】農夫山泉9633熱爆　抽幾多先能穩獲一手？
【新股IPO】農夫山泉9633熱爆　抽幾多先能穩獲一手？
【恒生科技指數】南方恒生科技ETF7.5蚊變42蚊 消息人士：前期投資者真係識搵錢 （新增南方東英回應）
【恒生科技指數】南方恒生科技ETF7.5蚊變42蚊 消息人士：前期投資者真係識搵錢 （新增南方東英回應）
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事
【疫市蝕讓】業主趕住移民英國　買樓僅一年　寧蝕半球走
【疫市蝕讓】業主趕住移民英國　買樓僅一年　寧蝕半球走
【疫市筍盤】首期不用50萬　上車客搶住買
【疫市筍盤】首期不用50萬　上車客搶住買
【網民熱話】供樓真係會愈供愈輕鬆？　網民：冇加人工更加要買樓！
【網民熱話】供樓真係會愈供愈輕鬆？　網民：冇加人工更加要買樓！