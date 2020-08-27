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【地產科技】內房增物聯網5G需求　地產科技投資漲至少1成

科技 20:50 2020/08/27

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中國地產企業對物聯網、5G及人工智能的需求，將於未來兩年顯著上升。

仲量聯行昨發佈《構建開放生態，重塑行業價值》地產科技報告，約55%受訪的中國地產企業，計劃未來兩年將地產科技支出預算增加10至30%。

該行歸納出12項主流地產科技，並分為4大類，包括：「基礎型」（例如：雲端運算、大數據及人工智能）；「集成型」（例如：物聯網及建築資訊管理）； 「場景型」（例如：虛擬實境/擴增實境、室內導航和機械人技術）； 以及「成長型」（例如：5G、區塊鏈、無人機及無人駕駛）。

報告指出，中國地產企業對物聯網、5G及人工智能的需求，將於未來兩年顯著上升。隨著中國繼續投資數碼基建，鞏固其監管框架並加強數據安全和私隱，預計地產行業對新興科技的需求將進一步擴大。

香港電訊夥WEC、仲量聯行　推物聯網地產科技項目

【數碼轉型】法律界採創新科技　省時減成本

3大方向提出解決方案

報告根據寫字樓、零售及物流物業市場，分析現時和未來發展趨勢，總結有助解決以上物業問題的地產科技方案。

寫字樓：主要方案包括智能物業管理、數碼資產管理及智能工作場所等。展望未來，預計營運成本將不斷上升。疫情已促使不少企業租戶檢討工作場所策略，並建立多元化的寫字樓組合；寫字樓業主亦越來越關注能節省物業管理，以及資產營運成本的地產科技方案。

商舖物業：全方位營銷、數碼化營運及無縫購物體驗越來越受歡迎。市場期望商舖業主及營運商在出租及管理物業之餘，亦會為租戶及消費者提供服務。因此，商場發展商及營運商，將成為地產科技方案及數碼轉型的最早期使用者。

物流物業：智能選址、綠色科技及自動化倉庫等地產科技應用日益廣泛。隨著用家充分利用質素最佳的倉庫空間以盡量提高效益，科技將在其中發揮決定性作用。鑑於租戶對倉庫自動化、冷鏈物流（Cold chain）及其他高科技設備的需求將進一步增長，物流物業營運商須持續革新其資產以滿足上述需求。

責任編輯：姚慧儀

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