【遊戲股】心動半年少賺逾12%不派息 網絡遊戲月活躍用戶增65%

▲ 心動表示，網絡遊戲的平均月活躍用戶及平均月付費用戶按年分別上升65.4%及52.2%，其中《香腸派對》（Sausage Man）於居家期間大受歡迎。

心動公司 （02400） 上半年少賺12.7%至2.1億元（人民幣，下同），不派中期息。期內，收入按年增10%至14.4億元，毛利率跌9.7個百分點至51.3%。心動表示，目前共有11款遊戲處於在研階段，其中3款預計下半年進入量產階段，另外，下半年預計將於手機端發行兩款遊戲《人類跌落夢境》（Human： Fall Flat）及《泰拉瑞亞》（Terraria）。

網絡遊戲收入按年增長3.8%

上半年來自網絡遊戲的收入按年增長3.8%至11.1億元，付費遊戲收入增長98.4%至5050萬元。截至6月底止，網絡遊戲平均月活躍用戶按年增65.4%至3047.4萬人，平均月付費用戶增52.2%至98.2萬人； TapTap方面，App平均月活躍用戶按年增51.9%至2479.6萬人。

心動表示，疫情期間，網絡遊戲及TapTap吸引了更多的用戶，特別是《香腸派對》於居家期間大受歡迎。上半年就收入貢獻而言，《仙境傳說M》 （Ragnarok M）、《不休的烏拉拉》（Ulala）、《香腸派對》（Sausage Man）、《藍顏清夢》 （Lan Yan Qing Meng）、《少女前線》（Girls’ Frontline）為前五大遊戲。

截至6月底止，心動的遊戲組合包括35款網絡遊戲及11款付費遊戲。

心動收購易玩逾18%股權

另外，心動宣布以3.3億元代價，收購經營遊戲社區及平台TapTap的易玩18.34%股權，完成交易後，心動將擁有易玩74.12%股權。

心動表示，公司的遊戲組合已吸引越來越多於TapTap討論遊戲及分享遊戲經驗的用戶， 另一方面，TapTap的遊戲社區有助公司更能理解及滿足遊戲玩家對高質遊戲的要求及緊隨市場走勢，收購事項有助強化公司遊戲業務及TapTap平台之間的協同效益。

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編輯：袁諾曦