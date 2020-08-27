【大行推薦】瑞信：嬰兒潮概念股票組合　長綫料錄不俗回報

▲ 黃翔強調，嬰兒潮概念為長綫趨勢，如果投資者憂慮部分股份升勢急速的話，可逐步趁低吸納，相信以嬰兒潮概念構建的一籃子股份組合，將表現不俗。

科技股近來動力強勁，ATMX（阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） ）業績均向好，股價大漲。不過，除了單單聚焦科技股，大行瑞信指出，嬰兒潮概念同樣值得關注，並形容此乃超過五年的長綫概念，涉及的行業包括旅遊、電商、體育用品、醫療保健、地產、保險等等。

按瑞信定義，內地嬰兒潮乃1960年代期間出生嬰兒，約2.45億人在這段期間出生。該行認為，內地嬰兒潮人口開始老化，惟市場卻對該概念未算十分關注。瑞信中國香港研究部主管兼中國股票策略主管黃翔表示，受惠內地經濟開放、教育程度改善、加入世貿等因素，與其他年齡層相比，嬰兒潮出生人口相對富裕，亦更願意在生活質素上花費。

在此前提下，受惠嬰兒潮人口老化或針對嬰兒潮概念的行業，中長綫將受到追捧。黃翔列出上述主要行業，包括市場需求將受嬰兒潮人口退休帶動的旅遊以至醫療旅遊行業、擁良好品牌的體育用品行業、受惠互聯網普及的電商行業、因人口老化及政府醫療支出增加而受到帶動的醫療保健行業，以及地產和保險行業。

肺炎疫情大爆發下，中港醫療股大升，瑞信下半年僅予行業「中性」評級。惟黃翔強調，嬰兒潮概念為長綫趨勢，如果投資者憂慮部分股份升勢急速的話，可逐步趁低吸納，相信以嬰兒潮概念構建的一籃子股份組合，將表現不俗（work very well）。

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