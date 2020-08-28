【新冠肺炎】雅各臣高開17% 夥復星醫藥港澳分銷新冠疫苗

▲ 復星醫藥與雅各臣製藥簽訂意向書，雅各臣擬在港澳分銷1000萬劑新冠疫苗。

復星醫藥 （02196） 披露，控股子公司復星實業（香港）與雅各臣製藥 （02633） 簽訂意向書，就mRNA新冠疫苗於香港、澳門的供應及分銷合作達成意向，由復星實業向雅各臣供應、並由雅各臣在合作區域分銷1000萬劑mRNA新冠疫苗，具體分銷合作條款待進一步商議。

雅各臣今早高開超過17%，高見1.55元，現升幅回落至11.63%，最新報價1.44元。復星醫藥高開低走，現微跌0.9%，最新報價32.85元。

復星醫藥和德國藥廠BioNTech正在中國共同開發針對新冠病毒的mRNA疫苗産品，該試驗是BioNTech全球開發計劃的一部分。目前基於mRNA技術研發的新冠疫苗於美國、德國、中國尚分別處於臨床階段，全球尚無基於mRNA技術平台研發的預防性疫苗獲得上市批准。臨床試驗是否成功仍存在不確定性。

復星醫藥又指，本次合作所涉mRNA新冠疫苗在港澳上市銷售，需分別獲得該區域的藥品監管機構的上市批准。根據復星醫藥與BioNTech簽訂的許可協議，疫苗產品由BioNTech負責供貨，供貨安排尚待雙方進一步協商確定。

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編輯：陳健婷