【業績】中石油料全年油價每桶41至43美元 計劃新能源投資規模10億至20億元人幣

▲ 中石油財務總監柴守平預計全年油價能達到41美元至43美元每桶的水平。

中石油 （00857） 財務總監柴守平於網上中期業績會表示，下半年油價改善，預計全年油價能達到41美元至43美元每桶的水平。面對未來持續低油價的環境，公司繼續堅持降低成本、節本增效，採取各種措施應對各種挑戰。

他又稱，上半年新冠肺炎疫情顯著影響對原油的需求，出現供大於求現象，公司有5%至10%的剩餘水平，平均為39美元每桶，跌幅為40%。惟公司堅持降低成本的戰略措施，取得145億元（人民幣，下同）的成效，資本開支降低20%至40%，成本降低10%。

拓新能源領域 計劃投資規模10億至20億元人幣

執行董事兼總裁段良偉表示，中石油向綠色低碳轉型，母公司正在編制新能源發展規劃，初步確定三步戰略包括清潔替代、戰略接替、綠色轉型，在「一四五」期間大力開發地熱、風能、太陽能等新能源，加快天然氣與新能源建立融合發展並推動氫產業鏈。

管理層透露，公司目前正在對地熱、太陽能、氫能源進行探索階段，計劃投資規模達10億至20億元。一四五後再加大天然氣與多種能源的協同效應，估計規劃將從30億至50億元擴大至100億元。

維持穩定派息政策 仍重視天然氣業務發展

柴守平稱，考慮經營業績、現金流以及管道重組等多重因素，中期增派股息還是相對積極和樂觀的，未來繼續維持穩定的派息政策。

他表示，國家管網公司重組後，看到中國天然氣市場競爭越趨激烈，但公司仍將天然氣作為主要發展業務，由於上游天然氣產量的每年平均增速達7%至8%，高回報率，毛利率在10%至20%。將加大國內上游天然氣的生產力度，以及增加對下游的投資。

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記者：陳華