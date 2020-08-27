【營商信心】中小企營商信心仍疲弱　短期內不會投資或增聘

本港疫情有所緩和，在最新公布的第三季「渣打香港中小企領先營商指數」中，「招聘意向」分項指數亦比上季略回升4.3點達47.5。不過，有服務業中小企則表示，營商信心依然未回穩。

【營商信心】第三季中小企營商指數29.8 營商信心仍然疲弱

香港中小企促進聯會會長林國雄指，對營商環境仍然不太樂觀。他解釋，除了擔心第4波疫情爆發；加上本港零售依靠國內消費，即使健康碼於9、10月推出，相信國內旅客亦需時適應，不會即時大規模來港，故料零售市道難短期內完全復甦。

林國雄自身從事零售業務，他指，除非有突破性機遇，如市場租金大跌等，方會考慮投資，現時目標「保住員工飯碗」，料短期內暫亦不會增聘。

元朗冰室負責人余裕民指，在禁堂食措施下8月份生意慘淡，旺區門店生意跌超過5成；住宅區門店則跌約3成，直言營商信心仍然疲弱。而業界正觀望疫情發展，即使業者想發展都不敢貿然行動，他現階段亦不會考慮作出投資。

展覽服務公司「天藝展覽」營運總監高裕中則指，行業受影響情況僅次旅遊業，估計需待外國疫情好轉，最快明年初才會有大型展覽，故短期營商信心不大。他笑言「現時不用裁員已經偷笑」，未有計劃投資或增聘。

【營商信心】港製輸美產品需轉標籤 分析師：未必是最影響營商環境的因素

【失業率】中小企「招聘意向」指數回升 分析師：料失業率升幅將放緩

記者：蘇穎琪