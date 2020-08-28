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【酒店優惠】九龍東皇冠假日酒店1晚住宿連早餐1,200元　兼回贈1,200元餐飲消費額

商業 08:30 2020/08/28

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九龍東皇冠假日酒店即日起至9月30日，推出1,200元雙人食住優惠，兼回贈1,200元餐飲消費額。(酒店提供圖片)

疫情下不少酒店推優惠吸客，九龍東皇冠假日酒店即日起至9月30日，推出1,200元雙人食住優惠，兼回贈1,200元餐飲消費額。

優惠包括雙人入住高級客房一晚、尚廚自助早餐(堂食或外賣自取)、延遲退房至下午1時、1小時單車體驗、入住期間免費泊車、免費上網、東港城、將軍澳中心及PopWalk天晉匯購物優惠等。

【消費優惠】酒店轉攻本地客　Klook夥酒店推住宿優惠（附優惠連結）

此外，回贈1,200元餐飲消費額，必須於入住期間使用，適用於酒店餐廳尚廚的國際自助午餐、草莓誘惑週末下午茶自助餐、馬拉娘惹x榴槤忘返自助晚餐等；紫粵軒的午市點心、家嚐菜晚餐、阿拉斯加蟹宴等；星幕的半自助午餐、茶中茶下午茶、忘憂晚餐等，可選擇堂食或外賣自取，不適用於房間送餐服務。

星幕半自助午餐。(酒店提供圖片)

【自救有方】逸東酒店推寵物友好套餐　與毛孩宿一宵1,500元起

酒店又指，因應政府最新限聚令及堂食政策，尚廚於8月28日起，逢星期五至日下午5時30分至晚上8時30分供應「馬拉娘惹 x 榴槤忘返」自助晚餐；因座位數量有限，預訂住宿套餐必須同時預訂用餐地點及時間。室外游泳池、健身室、蒸氣浴室及桑拿房則暫時關閉，直至另行通知。

責任編輯：朱悅瀅

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