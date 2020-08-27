【全民檢測】華大基因上半年純利大增逾7倍　醫學檢測毛利率高達七成

▲ 華大基因指，新型冠狀病毒2019-nCoV核酸檢測試劑盒（熒光PCR法）獲得多國市場准入。

全民檢測計劃9月1日實施，負責檢測的內地機構之一的華大基因（深：0300676）雖然被控告侵權，被指控檢測結果出現假陽性，但華大基因上半年盈利卻得益於新型冠狀病毒等檢測而大增。華大基因上半年來自醫學檢測的收入急升七成，帶動純利按年急彈7.3倍至16.51億元（人民幣，下同），營業收入升2.2倍至41.08億元。

海外新冠病毒試劑盒賣出逾3500萬份

華大基因指，新型冠狀病毒2019-nCoV核酸檢測試劑盒（熒光PCR法）獲得多國市場准入，並被世衛組織（WHO）列入應急使用清單。截至6月底，海外累計試劑盒售出超過3,500萬份。受惠於試劑盒的銷售，華大基因上半年經營活動產生的現金流淨額由負轉正，約20.38億元。

從收入佔比來看，上半年華大基因7成收入來自包括新冠病毒的精準醫學檢測綜合解決方案，期內營業收入大升12.3倍至29.92億元，毛利率高達70.52%。

華大基因「火眼」實驗室已在全國逾十個城市建設

除出售試劑盒，華大基因指，集團設計建造的「火眼」實驗室分別已在北京、天津、深圳、武漢等全國10餘個主要城市建設，全國「火眼」實驗室最大日檢測通量超過20萬人份。

華大基因稱，集團同時向海外提供「火眼」實驗室一體化綜合解決方案，實驗室已在沙特阿拉伯、汶萊、塞爾維亞、菲律賓、哈薩克斯坦等國家和地區建設，累計在海外運營「火眼」實驗室5​​8個，分佈在全球17個國家及地區，已運營「火眼」實驗室最大日通量超過20萬人份。華大基因指，將持續確保全球抗擊疫情的檢測需求，在全球範圍助力新冠肺炎疫情防控工作。

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編輯：陳韻妍