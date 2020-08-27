【新冠肺炎】日本入境人數大跌99.9% 邊個國家情況更嚴重?

新冠肺炎打亂全球打工仔旅行大計，全球多國的入境人數少之又少，其中不少香港網民的「鄉下」日本，旅客入境人數較去年同期大跌99.9%。

【放寬入境】日本擬9月放寬入境限制 料260萬人可再入境【下一頁】

共同社報導，日本當局日前公布入境統計數據，訪日旅客於新冠肺炎爆發後大跌，7月訪日旅客只有 3,800人，於去年同期大跌99.9%; 而4至6月分別只有 2,917人、1,663人及2,600人。分析指，數據充份反應日本於本次疫情大爆發所實行的措施。目前，日本仍然對全球超過145個國家及地區，實施入境限制等相關措施。

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相較鄰近國家，日本的情況還未算最嚴重。中國的入境旅客，由去年7月的105萬 ，降至今年的800人; 越南入境人數只有600人; 美國只有400人; 南韓及印度分別為300人。

日本政府已積極與鄰國，包括澳洲及南韓討論重新開放關口，並已開展為延期至下年的東京奧運計劃。早前日本當局為鼓勵於本國境內旅行，向國民提供境內旅遊津貼。

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