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【移民新加坡】外國人搵工難 政府收緊工作簽證要求

環球社會熱點 19:23 2020/08/27

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新加坡失業率飆升，政府早前更收緊外籍人士工作簽證要求，外國人要靠工作移民的難度大增。

移民近期成為本港熱門話題，除了歐美國家外，不少港人認為新加坡的經濟及社會環境與本港相近，視新加坡為理想移民地點。但新加坡失業率飆升，政府早前更收緊外籍人士工作簽證要求，外國人要順利於當地求職甚至移民的難度大增。

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新冠疫情衝擊新加坡經濟，政府採取措施保障本地人就業。新加坡5月收緊外籍人士工作簽證的要求，規定申請Employment Pass簽證人士的最低月薪，將由3,900新加坡元（約2.2萬港元）提高至4,500新元（約2.5萬港元），而從事金融行業者的最低月薪則提高至5,000新元（約2.8萬港元）。

另外，新加坡政府於本月初，指47家公司涉嫌招聘時歧視新加坡人，或優先聘請外籍人士，將這些公司列入觀察名單。受影響的公司大部分為銀行和顧問公司，屬金融及專業服務業。

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再加上疫情下失業率上升，部分人憂慮外籍人士與本地人搶工作，針對外國人的言論激增。彭博社引述，一名新西蘭籍女護士正申請移民至新加坡。她在疫情爆發前抵達新加坡，在11個月期間申請超過200個職位卻仍失敗。

有不少公司向她表示，該公司的外籍職員配額已滿，無法聘請她工作。雖然伴侶已獲取工作簽證，但她求職屢次受挫，在無法獲工作簽證下即將要返回新西蘭。

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新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）上月表示，新加坡需要外國人的唯一原因，是希望趁著機會揚帆，但他形容國家目前正處於風暴，暗示會收緊外籍人士工作的要求。

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責任編輯：鄭錦玲

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