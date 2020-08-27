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【消費優惠】新城市廣場夥熊本熊　建千呎室內向日葵花園

商業 19:26 2020/08/27

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沙田新城市廣場夥同Kumamon（熊本熊），推出「Kumamon 10周年約會：熊の花樂園」。

限聚令在明日（28日）起放寬，商場亦推出新活動吸引人流，適逢熊本縣的營業部兼幸福部部長Kumamon10週年。沙田新城市廣場夥同Kumamon（熊本熊），推出「Kumamon 10周年約會：熊の花樂園」，提供6大打卡位，打造千呎室內向日葵花園。

【消費優惠】酒店轉攻本地客　Klook夥酒店推住宿優惠（附優惠連結）

商場還準備7款獨家限定主題禮品，以及「Kumamon和我種植吧！AR互動遊戲」。由明日起，透過手機遊戲於商場1期及3期指定角落，尋找AR啟動碼，即可協助熊本熊「種植」更多向日葵，贏取禮品，包括限定聯乘環保袋、圍裙及50元兒童服飾及用品禮券。

除此之外，商場3期2樓（近LOG-ON）亦設置「Kumamon萌熊夾夾樂」遊戲，夾夾樂內的獎品包括：限定Kumamon 10周年精美匙扣、10周年聯乘口罩夾、Tote Bag、摺傘等。

【好想去旅行】法式童話露營地「拉波波村」　登陸台灣基隆

另外，新城市廣場由8月31日起，還推出「季末狂歡6折優惠大激賞」 Jetso eShop，例如100元電子現金券，以6 折於網上購券平台Jetso e-shop發售。該活動有超過33,000間品牌參與，包括Dior Beauty、Tom Ford Beauty、ESTÉE LAUDER、Jo Malone London、LONGCHAMP、Nike、Adidas等。

責任編輯：馬意文

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