【內房業績】萬科上半年多賺5.6% 料年底毛利率小幅回落（第二版）

▲ 萬科上半年收入按年增5.1%至1463.5億元人民幣。

萬科 （02202） 上半年收入按年增5.1%至1463.5億元（人民幣，下同），純利增5.6%至125.1億元，不派發中期股息。上半年累計實現銷售金額3,204.8億元，按年下降4%。

上半年房地產開發及相關資產經營業務的營業收入為1,381.4億元，按年升3.9%，惟結算毛利率跌4.2個百分點至24.1%。截至6月底止，萬科有4,743.2萬平方米已售資源未結算，合同金額合計約6,953.3億元，較去年底分別增長10.6%和14.2%。

TOD以前是「加分題」 現在是「必答題」

拿地方面，總裁兼首席執行官祝九勝指，萬科堅持穩定的投資原則，在手的項目能夠保證未來兩至三年的發展，集團會持續關注市場變化，捕捉投資機會，不高追，但亦會過份保守。至於TOD模式的發展，他表示，TOD為以軌交交通為導向的開發模式，是萬科這幾年的投資重點，對於開發商，TOD以前是「加分題」，現在是「必答題」，萬科2010年起加大TOD的投入，以提升經營效果。現時集團共有49個TOD項目，累計投入2400億元，目前每個項目投入約40億至50億元。

上半年結算毛利率下跌4.2個百分點至24.1%，執行副總裁兼財務負責人韓慧華指，近年市場趨平穩，地價佔售價比例持續上升，對行業來說，毛利率下降是長期趨勢，預期年底集團毛利率仍有小幅回落的機會。

對於中央擬設融資「三道紅綫」，祝九勝表示，會認真研究及盡快適應，目前集團財務健康，堅持「現金為王」，淨負債率保持在27%的低水平，現金短債比率為2倍以上，對集團的適應能力有信心。

暫未有分拆商業、物流上市計劃

上半年物業服務升26.8%至67億元，其中55%來自於萬科以外的項目。租賃住宅營業收入為10.5億元，期內新增開業泊寓1.89萬間，累計計開業泊寓達12.7萬間，規劃和在建中泊寓尚有5.77萬間。

問及集團分拆上市計劃，首席運營官王海武表示，商業及物流業務為集團重要的探索，亦希望未來能上市，惟目前沒有計劃。

另外，萬科擬入股泰禾做「白武士」，祝九勝指，泰禾更多的問題是資金及融資問題，產品及基礎能力還是不錯，最終萬科能否成為第二大股東，取決於泰禾自身的求生慾、金融機構的理解程度等，但集團的底綫是不影響萬科的收益、股東的收益及觀感。

（第二版加入管理層言論）

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編輯：袁諾曦