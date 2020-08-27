【內房業績】萬科上半年多賺5.6% 不派中期息

▲ 萬科上半年收入按年增5.1%至1463.5億元人民幣。

萬科 （02202） 上半年收入按年增5.1%至1463.5億元（人民幣，下同），純利增5.6%至125.1億元，不派發中期股息。上半年累計實現銷售金額3,204.8億元，按年下降4%。萬科今日跌3%，收報24.65元。

上半年房地產開發及相關資產經營業務的營業收入為1,381.4億元，按年升3.9%，惟結算毛利率跌4.2個百分點至24.1%。截至6月底止，萬科有4,743.2萬平方米已售資源未結算，合同金額合計約6,953.3億元，較去年底分別增長10.6%和14.2%。

另外，期內物業服務升26.8%至67億元，其中55%來自於萬科以外的項目。租賃住宅營業收入為10.5億元，期內新增開業泊寓1.89萬間，累計計開業泊寓達12.7萬間，規劃和在建中泊寓尚有5.77萬間。

萬科表示，下半年經營形勢依舊複雜，無論是疫情還是宏觀經濟都存在諸多不確定性，但仍然認為每天都是賣樓的好日子，堅持積極銷售。

截至6月底止，淨負債率為27%。

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編輯：袁諾曦