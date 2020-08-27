【疫市蝕讓】業主趕住移民英國　買樓僅一年　寧蝕半球走

疫情近期緩和，樓市成交慢慢回升，部分業主收緊議價空間，冀善價而沽，惟仍有業主劈價賣樓，不惜蝕讓離場。利嘉閣蔡庭勇說，將軍澳慧安園1座低層B室，實用面積502平方呎，原叫價678萬元，終減價69.6萬元，以608.4萬元易手，即約一成，實用呎價12,120元。

據了解，原業主於2019年2月，以633萬元購入上址，換言之，現帳面蝕24.6萬元，若連稅、代理佣金、律師費計，料實際蝕逾50萬元。雖然業主持貨未滿三年，理論上需付額外印花稅（SSD），但新買家願意代付。

值得留意的是，將軍澳近期成交回升，部分業主開始收緊議價空間，以慧安園為例，蔡庭勇說，目前議價空間約3%至5%，個別業主近期更開始「企硬」，堅持零議價空間。事實上，市道轉好，業主理應善價而沽，為何仍要劈價賣樓，蝕讓離場？他解釋說，原業主趕住移民英國，認為英國樓更「抵買」，至於何解不趁市況好轉，再善價而沽，業主則未有交代。

資料顯示，慧安園本月暫錄約5宗成交，平均實用呎價約14,790元，現時有20個單位放售，入場價由620萬元起。

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