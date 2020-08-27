【港視業績】王維基：申請次輪保就業　疫情改變消費模式「返不到轉頭」

▲ 港視副主席王維基稱，看不到理由HKTVmall 疫情後生意會下滑。（資料圖片）

香港電視 （01137） 轉型經營HKTVmall 5年首錄盈利，上半年連同政府補貼1630萬元，轉賺1.09億元。在業績發布會被問及HKTVmall 疫情後能否維持好表現，香港電視副主席王維基認為，消費模式改變是不可逆轉，「看不到為何（疫情後生意）會跌」，認為HKTVmall在疫情已有很好的根基，才能在今年增長大勝其他平台。

王維基指出，上半年HKTVmall 訂單總商品交易額（GMV）27.5億元，按年大增1.13倍，新增用戶只佔GMV 16%，反映大部分生意增長都來自原有用戶。

港視申請次輪保就業 首輪已獲3274萬元

HKTVmall生意大幅改善，港視繼參與首輪「保就業計劃」資助，王維基稱，會同樣參與第二輪的「保就業計劃」，港視會繼續增聘人手，上半年增加人手317名至1555人，最新人手已接近1800人。

據早前港府資料，港視在首輪保就業計劃領取3,274萬元，涉及1248名員工，隨港視人手增加，其次輪保就業計劃津貼有望再升。

對於早前港視在訂單大增時調高免運費消費額至800元，王維基稱，做法是逼不得已，期望令用戶盡量組合落單，而上周已調低貴賓會員免運費訂單至300元。

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下半年連推新服務 外賣電子錢包皆涉獵

王維基又介紹下半年擬推出的服務，包括未來1至2個月推出外賣生意，料初期可以有3000家餐廳合作，認為HKTVmall 的優勢在於了解用戶所在地區，有利推廣鄰近小店。

另外，王維基稱，會推出電子錢包「HKTV Pay」，會與不同金融機構合作，形容有關錢包如同Apple Pay ，只是連接信用卡等帳戶的工具，不具儲值功能，毋須申請金管局儲值工具（SVF）牌照。

他續指，港視擬與網絡紅人（KOL）、商戶合作「即時購物頻道」，也擬建立有消費者習慣數據的「共享數據庫」，與廣告商合作。

王維基期望，以上種種嘗試可令HKTVmall由現時的「網上商場」，再演變成香港人數碼生活的一部分。

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記者：麥德銘