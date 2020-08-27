【TVB股權】電視廣播大股東Young Lion完成重組 徐敬接替陳國強成話事人

▲ 電視廣播公佈，大股東Young Lion完成重組，陳國強不再持有公司任何權益。

電視廣播（00511，TVB）公布，股東Young Lion Holdings （YLH）股東之間的股權重組已獲通訊事務管理局的批准，並已於8月27日完成。自此，電視廣播前任主席及非執行董事陳國強不再擁有任何YLH及電視廣播的股份權益。

通訊局表示，YLH 原本透過其全資附屬公司間接持有無綫26%的具表決權股份。通過有關交易，YLH的現有股東將部分股份轉讓予徐敬控制的公司Ever Port Limited。通訊局亦批准Profit Global Investment Limited（PGIL）及相關人士的申請，准許該等人士以「受限制表決控權人」的身份持有無綫3.9%的具表決權股份，作為無綫股權結構變動的其中部分。

有關交易於今日完成，無綫的股權結構變動隨即生效。在交易完成後，YLH持有無綫的具表決權股份由26% 減至22.1%，而PGIL及相關人士則悉售持有的YLH股份以換取無綫3.9%的具表決權股份。YLH仍然是無綫的主要股東，而徐敬則成為YLH持有無綫22.1%的具表決權股份的最終表決控權人。

通訊局續指，信納無綫在股權變動完成後，會繼續遵守《廣播條例》（第562章）及其本地免費電視節目服務牌照內對其適用的規管要求，並會按照牌照條款履行其投資和節目承諾，故批准有關申請。

陳國強1月宣佈退休

電視廣播於今年1月宣佈，陳國強辭任公司董事局主席及非執行董事職務，悉售所持股份，將開展退休生活。通訊局最新批准相關股權變更。

電視廣播於今年4月再宣佈，委任許濤為董事局主席和非執行董事；委任李寶安為董事局副主席，黎瑞剛不再擔任副主席，但留任非執行董事職務。

陳國強所持股份買家徐敬身份亦於早前曝光，根據香港工程師學會資料，徐敬曾任該會屬下Accreditation Board主席等職務，並獲該會頒發2010年「會長特設成就獎」，其職業身份標示為「退休」。

根據聯交所股權披露，徐敬在YLH的「控制百分率」為56.51%，為陳國強原先持股相同。

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編輯：陳健婷