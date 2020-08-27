【疫市筍盤】YOHO Town2房樓價創9個月低位 代理：放盤業主終肯接受現實減價

過去一周，新冠肺炎新增個案持續減少，更多準買家願意外出睇樓，隨著減價盤陸續獲消化，早前曾出現多宗低價成交的藍籌屋苑，近日成交的造價也企穩，如太古城、黃埔花園及沙田第一城等，本周呎價已回升。至於中原城市領先指數(CCL)最新報180.9點，按周也上升。

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不過，有些地區過去一個月樓價一直企得較硬，成交量不多，業主見單位多時未獲承接，近日放盤的議價空間反提升，如元朗YOHO Town日前錄得一宗二房單位成交，樓價創同類單位自去年11月以來新低。

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美聯物業助理區域經理張國成表示，YOHO Town9座低層A室，實用面積約422平方呎，間隔2房。張國成稱，原業主因睇淡後市表現，故先行沽出物業套現，單位早前以約630萬元放售，單位向西南享開揚景，加上內櫳四正企理，吸引區內客洽商承接，雙方議價後最終減約30萬元，以600萬元成交，折合實用呎價約14,218元。以上成交價創同類單位創去年11月以來的9個月新低。資料顯示，原業主於2006年3月以約151萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約449萬元，升值約3倍。

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張國成指，跟上述單位成交價600萬元，而同類型單位於今年2月錄得對上一宗成交，當時的成交價達680萬元，可見單位樓價於半年內跌80萬元，跌幅近12%。雖然近日其他地區的放盤業主議價空間較早前明顯收窄，但YOHO Town的業主最近議價空間卻有所增加，「由於早前YOHO Town的放盤業主未肯有太多減價空間，成交量不多，業主見單位久未獲得承接，最近也接受現實，願意減價更多，現時的議價空間達3%至5%。」現時YOHO Town的放盤單位約有80個，實用面積393平方呎的兩房單位，叫價約630萬元；而實用面積約516平方呎的3房單位，叫價820萬元左右。

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記者：陳詠妍