【英國疫情】市中心商廈變「鬼城」 大企業傾向在家辦公

▲ 英國工業聯合會負責人說，如果不繼續鼓勵國民重回辦公室，市中心可能會成為「鬼城」（ghost city）。

英國在今年3月時一度採取封城措施，遏止新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）傳播，大批公司轉為在家辦公（work from home）。封城措施已在5月起陸續解封，但在家辦公已成為新趨勢，甚至有大企業表示未來會安排員工靈活上班。英國工業聯合會負責人說，如果不繼續鼓勵國民重回辦公室，市中心可能會成為「鬼城」（ghost city）。

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英國工業聯合會負責人費爾貝恩（Dame Carolyn Fairbairn）認為：

「關閉辦公室的成本越來越顯而易見。一些最繁忙的市中心失去往日頻繁的交易，猶如鬼城。這對本地企業、工作崗位和社區來說，都是高昂的代價。」 （"The costs of office closure are becoming clearer by the day. Some of our busiest city centres resemble ghost towns, missing the usual bustle of passing trade."This comes at a high price for local businesses, jobs and communities," ）

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她在《每日郵報》撰文提到，英國的辦公室是經濟的重要推動力，能讓數千家本地企業，包括從乾洗店到三明治店等，都能受惠。

她提到，讓人們回到工作場所跟讓學生重返校園同樣重要。她呼籲首相約翰遜（Boris Johnson）加強措施，增加國民重回工作場所的信心，包括病毒檢測和追踪確診個案，令國民可以放心乘坐公共交通工具上班。

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7月時，英國政府已取消讓國民盡量在家工作的建議，首相約翰遜亦呼籲國民恢復工作。

然而，英國廣播公司（BBC）的研究發現，英國多達50名主要僱主沒有計劃讓所有員工回到辦公室，恢復往日的全職工作。多間大公司包括國民西敏寺銀行（NatWest）、富士通（Fujitsu）、Facebook、Twitter和匯豐銀行（HSBC）等都決定，未來員工上班安排會更有彈性。分析認為，這項安排可削減公司的租金和水電費，同時讓員工更好地平衡工作與生活，在家辦公將成未來工作的新趨勢。

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責任編輯：葉芷樺