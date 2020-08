【英國疫情】市中心商廈變「鬼城」 大企業傾向在家辦公

英國在今年3月時一度採取封城措施,遏止新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)傳播,大批公司轉為在家辦公(work from home)。封城措施已在5月起陸續解封,但在家辦公已成為新趨勢,甚至有大企業表示未來會安排員工靈活上班。英國工業聯合會負責人說,如果不繼續鼓勵國民重回辦公室,市中心可能會成為「鬼城」(ghost city)。

英國工業聯合會負責人費爾貝恩(Dame Carolyn Fairbairn)認為:

「關閉辦公室的成本越來越顯而易見。一些最繁忙的市中心失去往日頻繁的交易,猶如鬼城。這對本地企業、工作崗位和社區來說,都是高昂的代價。」

