【黑識理財@iM網欄】 普通人都能夠買得到！平民高端醫保

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【港股追蹤】風險胃納升 國內資金加倍南下
1）大眾醫療保險Mass Market Medical Plan ；和
2）高端醫療保險 High End Medical Plan
一般而言，高端醫療保險的病房級別都是半私家房或以上，所以享受較全面的保障同時，亦需要面臨着保費較貴的問題。
而早前市場開始出現新定位的醫療保險計劃，那就是擁有每年過百萬保障和全數賠償保障的普通房醫療保險計劃，保費方面亦會比一般高端醫療保險較低，更加迎合大眾市場的需要！
不過這類型計劃少之又少，所以繼上次【高端醫療大比拼】高端自願醫保 Bupa Hero同傳統高端醫保 Cigna Elite點揀好，今次再來一個1 ON 1 醫療保險比較：
高端自願醫保（普通房）
AXA 安盛 WiseGuard Pro 智尊守慧
VS
傳統高端醫保（普通房）
FWD 富衛 The Choice 智釆醫療
跟上次一樣，大家可以先參考兩者以下的比較表，或可以跳到最底的DarkMoney的評語：
DarkMoney評語
保障層面比較
AXA 安盛 WiseGuard Pro 智尊守慧
FWD 富衛 The Choice 智釆醫療
保費及其他層面比較
一分錢一分貨，AXA在每年保額上限及終身保額上限都較高，因此保費亦會比較貴。
如果你仍然未能決定孰優孰劣，不妨參考以下的情況：
1. 以價錢為前提：
2. 已經有其他基本醫療計劃：
3. 為上一輩的家人投保：
4. 納稅人自身及與家人投保：
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撰文 : DarkMoney
欄名 : 黑識理財