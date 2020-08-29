【黑識理財@iM網欄】 普通人都能夠買得到！平民高端醫保

自從2019年推出自願醫保後，醫療保險大概可以分為：

1）大眾醫療保險Mass Market Medical Plan ；和

2）高端醫療保險 High End Medical Plan

一般而言，高端醫療保險的病房級別都是半私家房或以上，所以享受較全面的保障同時，亦需要面臨着保費較貴的問題。

而早前市場開始出現新定位的醫療保險計劃，那就是擁有每年過百萬保障和全數賠償保障的普通房醫療保險計劃，保費方面亦會比一般高端醫療保險較低，更加迎合大眾市場的需要！

不過這類型計劃少之又少，所以繼上次【高端醫療大比拼】高端自願醫保 Bupa Hero同傳統高端醫保 Cigna Elite點揀好，今次再來一個1 ON 1 醫療保險比較：

高端自願醫保（普通房）

AXA 安盛 WiseGuard Pro 智尊守慧

VS

傳統高端醫保（普通房）

FWD 富衛 The Choice 智釆醫療

跟上次一樣，大家可以先參考兩者以下的比較表，或可以跳到最底的DarkMoney的評語：

DarkMoney評語

保障層面比較

AXA 安盛 WiseGuard Pro 智尊守慧

極少數的自願醫保計劃可以同時擁有全數賠償保障，又有普通房病房級別的選擇

自願醫保獨有特色 保障8歲後確診的先天性疾病 保障未知的已存在疾病（AXA更不設等候期） 可在無需住院或手術的情況下，保障門診先進影像診斷 (例如MRI/ CT Scan/ Pet Scan)

就「精神病治療」及「緊急意外門診」提供保障

每年保額上限及終身保額上限比FWD高一倍

FWD 富衛 The Choice 智釆醫療

極少數的傳統醫保計劃可以同時擁有全數賠償保障，又有普通房病房級別的選擇

與自願醫保不同，癌症治療項目可以保障質子治療

就「妊娠併發症」提供保障

提供豁免墊底費保障 （嚴重疾病） 如果本身設有墊底費選擇，而當時患上指定嚴重疾病，該保單周年的墊底費將會豁免



保費及其他層面比較

一分錢一分貨，AXA在每年保額上限及終身保額上限都較高，因此保費亦會比較貴。

如果你仍然未能決定孰優孰劣，不妨參考以下的情況：

1. 以價錢為前提：

FWD 的每年保費較便宜，而保障方面也足以應付一些嚴重疾病

2. 已經有其他基本醫療計劃：

AXA或FWD中索償 其中AXA設有無索償續保保費折扣，最多可獲15%折扣



3. 為上一輩的家人投保：

始終保費會隨着年齡上升而遞增，所以為家人投保的保費會相對貴

現時較多客戶為家人投保時，因為負擔問題，可能會傾向選擇有墊底費的計劃 原因一：保費較便宜 原因二：毋須每年入院或做手術 原因三：萬一發生嚴重情況，只需支付墊底費，其後過百萬的醫療費用都可以索償

FWD 提供豁免墊底費保障 （嚴重疾病），更適合選擇有墊底費的人士

4. 納稅人自身及與家人投保：

AXA 屬於可扣稅產品，納稅人可以為自己或指明親屬投保，而每受保人可以申請扣稅最多8000元

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