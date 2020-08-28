【內房業績】合景泰富半年少賺41%息40分人幣 下半年屬拿地好機會（第二版）

▲ 合景泰富指，下半年可售貨值達1,300億元。

合景泰富 （01813） 上半年少賺41%至35.2億元（人民幣，下同），核心利潤則按年升31.4%至33億元，派中期息40分，按年升25%。期內，收入按年增26.6%至134.8億元，若按權益合併收入為增加20.4%至206.1億元。

合景泰富指，下半年可售貨值達1,300億元，並將推出約20個全新項目。管理層表示，下半年會推出全新的高端系列，杭州及深圳等亦會推出貨值大且位置好的項目，有信心完成全年銷售目標1033億元。

管理層續指，香港項目「尚 • 珒溋」下半年還會推出兩至三批貨，並維持「醫護人員置業折扣」等優惠，以及持續關注香港土地市場。

今年下半年是拿地好機會

上半年毛利率錄得32.9%，按年跌2.1個百分點。物業開發收入按年增加28.2%至124.5億元，主要由於已交付總建築面積增加；預售額合計368億元，按年增長2%，平均銷售價格約為每平方米16,700元。

管理層表示，毛利率下降是行業普遍現象，但集團毛利率仍高於同行，有信心可維持現時的水平。

截至6月底止，集團旗下共擁有165個項目，土地儲備共計權益建築面積約1,636萬平方米，總建築面積約2,475萬平方米，總可售貨值約5,100億元，足夠3至5年發展所需。

管理層指，拿地重點為長三角及大灣區，認為今年下半年及明年上半年是拿地好機會，但會按地塊及財務情況決定拿地數量。

預計下半年新增2個商場

投資物業方面，合景泰富指，未來更多購物中心將陸續開業投入運營，預計下半年新開2個商場，分別位於成都及南沙，出租率達90%以上。隨著已開業商場運營漸趨成熟，租金水平和出租率穩步提升，加上未來新開業的商場將為租金收入增長開啟引擎，預計集團商場租金收入在未來幾年實現快速增長，並計劃未來3至5年開業的商場達16個。

期內，酒店營運收入按年下跌46.2%至1.3億元，管理層表示，6月起已回復至正常情況70%至80%，預期下半年維持較好的復甦，整體的出租率在80%以上。

截至6月底止，負債比率為59.2%，較去年底改善16.2個百分點。

早前集團分拆旗下物管公司合景悠活申請獨立上市，管理層指，現階段處於答問中，分拆將採用實物分派方式，惟現時決定股東分派多少仍尚早，日後招股書會再作披露。

（第二版加入管理層言論）

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編輯：袁諾曦