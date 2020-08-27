【內房業績】合景泰富半年少賺41% 中期息增25%至40分人幣

▲ 合景泰富指，下半年可售貨值達1,300億元。

合景泰富 （01813） 上半年少賺41%至35.2億元（人民幣，下同），核心利潤則按年升31.4%至33億元，派中期息40分，按年升25%。期內，收入按年增26.6%至134.8億元，若按權益合併收入為增加20.4%至206.1億元。

合景泰富今日跌1.5%，收報15元。

合景泰富指，下半年將推出約20個全新項目，包括廣州臻溋 • 名鑄、深圳臻林天匯大廈、杭州春來曉園、蘇州悅四季華庭、成都瑧林、重慶天鑾等項目，可售貨值達1,300億元。

上半年毛利率錄得32.9%，按年跌2.1個百分點。物業開發收入按年增加28.2%至124.5億元，主要由於已交付總建築面積增加；預售額合計368億元，按年增長2%，平均銷售價格約為每平方米16,700元。

截至6月底止，集團旗下共擁有165個項目，土地儲備共計權益建築面積約1,636萬平方米，總建築面積約2,475萬平方米，總可售貨值約5,100億元，足夠3至5年發展所需。

投資物業方面，合景泰富指，未來更多購物中心將陸續開業投入運營。隨著已開業商場運營漸趨成熟，租金水平和出租率穩步提升，加上未來新開業的商場將為租金收入增長開啟引擎，預計集團商場租金收入在未來幾年實現快速增長。

截至6月底止，負債比率為59.2%，較去年底改善16.2個百分點。

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編輯：袁諾曦