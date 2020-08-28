【網民熱話】供樓真係會愈供愈輕鬆？　網民：冇加人工更加要買樓！

有人說供樓會愈供愈輕鬆，也有人指樓價愈升負擔愈重。有網民帶著這一個大問號，出帖問其他網民：「點解啲人話供樓會愈供愈輕鬆？明明每個月都要供咁多。」

租客要求減租15% 業主減足20%租金【下一頁】

買樓前後心態變化大 網民：有能力買樓就是最好上車時間【下一頁】

帖文一出，網民立即回應指：「你每年唔會加人工？」解釋指：「你會加人工，10年前可能你搵二萬五元供一萬元，供樓佔你收入四成。今日，你人工可能已經升到三四萬元，供樓只係你人工嘅三份一甚至四份一。」加人工似乎是網民認為愈供愈輕鬆的主要原因。另一原因當然是通脹，「10年前1萬蚊，不等於依家1萬蚊。」

也有人質疑愈供愈輕鬆，其實是有3大前設，包括不會失業、每年加人工，以及樓價只升不跌，不會負資產。不過有網民則回應，如果認為人工年年不加的話，更加應該買樓。他指，若20年前有能力置業，20年後供樓的錢會與20年前相若，甚至因銀行的利率優惠會減少。相反20年前租金在20年後上升不少，假設人工一樣，負擔自然增加。

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責任編輯：楊子瑩