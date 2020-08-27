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【日本疫情】東京延長提早打烊措施 推食肆防疫認證

環球社會熱點 18:46 2020/08/27

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新冠肺炎繼續困擾日本東京，周四新增250宗新冠肺炎確診病例，累計突破2萬宗。東京都政府決定把原定月底屆滿的提早打烊措施，而都內23個特別區延長多半個月，並推出食肆防疫認證，以證明相關店舖做足防疫措施，保障食客安全。

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礙於東京之前不少感染病例都係在聚餐時傳染，東京都政府於是呼籲提供酒精飲品和卡拉OK店，自本月3日起縮短營業時間至晚上10時。措施原定至本月底屆滿。

不過，日本放送協會（NHK）引述消息指，東京都政府將在都內23個特別區延長措施，為期半個月，即排除多摩和外海島嶼後的東京都範圍。

東京都疫情近日稍見緩和，從之前每日平均逾300宗，到本星期降至200多宗，但仍未能放鬆；且病例約8成出現於23個特別區，並集中於食肆，於是延長提早打烊措施。

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另外，東京都千代田當局推出「感染症防止對策認証」，分為一級和二級，授予遵守當局防疫措施的食肆。一級認証要求食肆做約40項防疫措施，包括通風良好、侍應落單改為證在客戶身旁；而二級認証的要求更嚴格。

有餐廳經理表示，她一直不確定所做的防疫措施是否足夠，因此很高興獲得當局建議，又希望興客們在看到認証標貼時，能夠對餐廳有信心。

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責任編輯：陳啟賢

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