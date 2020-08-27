總統大選現暗湧 分析師: 標普500指數年底前下挫至3300 點

美股近日繼續造好，但基於11月大選及疫情的不確定性，不少分析師預料年底目標價的中值為 3300 點，意味美股年底前將會下挫。

《路透社》於過去兩周訪問多位分析師，預測美股下半年走勢，指出股市將從現水平下跌逾 4%，年底目標價的中值為 3300 點，全年的表現則為上漲 2% 。

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分析師認為，由於尋求連任的特朗普多次質疑以郵寄方式投票，或導致多宗選舉欺詐行為，投資者對11月舉行的大選結果的正當性及認受性提出憂慮，選舉後金融市場有可能出現波動。

另一方面，對於代表民主黨參選的拜登，若果在大選中獲勝，同時民主黨又順利接掌參議院，分析師預期，華府將推出傾向實施更高稅率的政策並收緊監管，有關行為可能引發市場動盪。

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CNBC亦就美股後市訪問多位股票策略師，大部份認為標普500指數將在大選後首月下跌，部分投資者歸咎於拜登提出的稅制政策。但又提到，拜登對公共衛生以及潔淨能源的投資與基礎建設的相應措施，將有助抵銷市場負面的投資氣氛。

除了總統大選帶來的憂慮，美國本土新冠疫情仍未見緩和，美國經濟受重創，上周首次申領失業救濟人數回升至100萬以上，在失業率高企及美國部分地區病例持續上升，美國經濟仍然處於癱瘓狀態，為下半年股市帶來暗湧。

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